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Komet Sales

Komet Sales

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Веб-сайт: kometsales.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Komet — это веб-решение, разработанное для цветочной индустрии, которое предоставляет вам необходимые инструменты для автоматизации процессов закупок, продаж и логистики при общении с вашими ключевыми деловыми партнерами.

Веб-сайт: kometsales.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Komet Sales, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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