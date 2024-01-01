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Lindy

Lindy

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Веб-сайт: lindy.ai

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Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимый для автоматизации повседневных задач. Ищете ли вы * автоматизированный исполнительный помощник для организации электронной почты и планирования поездок *писец для расшифровки медицинских записей * чат-бот для автоматизации поддержки клиентов * или индивидуальное решение для вашей бизнес-функции и команды... Для тебя есть Линди. А если нет, вы можете создать специальный ИИ-агент за считанные минуты, без единой строчки кода.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: lindy.ai

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BotStar

botstar.com

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cogniflow

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Salesflare

Salesflare

salesflare.com

TalkNotes

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talknotes.io

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