Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимый для автоматизации повседневных задач. Ищете ли вы * автоматизированный исполнительный помощник для организации электронной почты и планирования поездок *писец для расшифровки медицинских записей * чат-бот для автоматизации поддержки клиентов * или индивидуальное решение для вашей бизнес-функции и команды... Для тебя есть Линди. А если нет, вы можете создать специальный ИИ-агент за считанные минуты, без единой строчки кода.

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Веб-сайт: lindy.ai

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