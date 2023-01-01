D-Tools Cloud — это простое в развертывании веб-решение, которое обеспечивает простой, но мощный комплексный рабочий процесс для небольших домашних AV-интеграторов и проектов. D-Tools Cloud предлагает управление воронкой продаж, визуальное ценообразование и интерактивные мультимедийные предложения с любого мобильного устройства. Возможности послепродажного обслуживания включают закупки с использованием цен, определяемых авторизованными дилерами, управление изменениями и новый набор функций управления проектами.

Веб-сайт: d-tools.com

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