WebCatalog
D-Tools

D-Tools

d-tools.cloud

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для D-Tools в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

D-Tools Cloud — это простое в развертывании веб-решение, которое обеспечивает простой, но мощный комплексный рабочий процесс для небольших домашних AV-интеграторов и проектов. D-Tools Cloud предлагает управление воронкой продаж, визуальное ценообразование и интерактивные мультимедийные предложения с любого мобильного устройства. Возможности послепродажного обслуживания включают закупки с использованием цен, определяемых авторизованными дилерами, управление изменениями и новый набор функций управления проектами.

Веб-сайт: d-tools.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением D-Tools, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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