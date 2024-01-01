Clarus R+D

Clarus R+D

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Веб-сайт: clarusrd.com

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Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что традиционно налоговые исследования в области НИОКР сложны и дороги. Наша миссия в Clarus R+D — сделать налоговые льготы на НИОКР более доступными для малого и среднего бизнеса, включая стартапы, еще не получившие прибыль. А также расширить свою ценность в таких отраслях, как программное обеспечение, инженерия, биотехнологии и медицинские технологии. Возвращайте деньги в свой бизнес, чтобы нанимать сотрудников, внедрять инновации и расти. И все это за небольшую часть стоимости традиционного налогового исследования НИОКР.
Категории:
Finance
Tax Credit Providers

Веб-сайт: clarusrd.com

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Альтернативы

Gusto

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Pilot

Pilot

pilot.com

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

GOAT.tax

GOAT.tax

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TaxRobot

TaxRobot

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Accountancy Cloud

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Litmaps

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