Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что традиционно налоговые исследования в области НИОКР сложны и дороги. Наша миссия в Clarus R+D — сделать налоговые льготы на НИОКР более доступными для малого и среднего бизнеса, включая стартапы, еще не получившие прибыль. А также расширить свою ценность в таких отраслях, как программное обеспечение, инженерия, биотехнологии и медицинские технологии. Возвращайте деньги в свой бизнес, чтобы нанимать сотрудников, внедрять инновации и расти. И все это за небольшую часть стоимости традиционного налогового исследования НИОКР.

Веб-сайт: clarusrd.com

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