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Seenit

Seenit

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: seenit.io

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We help businesses create videos with their employees. With Seenit's employee-generated video platform, you can collect, edit, and share videos, all in one place. Attract, engage and retain top talent through employee video. Built for employer brand and communications teams looking to elevate the employee voice at companies like Amazon, Sky, Vodafone and H&M.

Категории:

Business
Employee Advocacy Software

Веб-сайт: seenit.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Seenit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Visibly

Visibly

visibly.io

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Swaybase

Swaybase

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