WebCatalog
Wisecut

Wisecut

app.wisecut.video

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wisecut в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создание видео стало мудрым. Wisecut — это онлайн-программа для автоматического редактирования видео, которая использует искусственный интеллект и распознавание голоса для редактирования видео за вас. Используйте возможности искусственного интеллекта для создания привлекательных видеороликов с молниеносной скоростью!

Веб-сайт: wisecut.video

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