WebCatalog
Rotor Videos

Rotor Videos

rotorvideos.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создание видео стало проще для музыкантов Создавайте отличные видеоролики быстро и легко, не имея никаких навыков редактирования видео или производственных ноу-хау.

Веб-сайт: rotorvideos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rotor Videos, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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