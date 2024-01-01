RAV.AI стремится произвести революцию в редактировании и публикации видео с помощью искусственного интеллекта. RAV.AI — это сервис редактирования видео на базе искусственного интеллекта, который использует передовые и профессиональные методы обработки аудио и видео, чтобы сделать ваше видео профессионально эстетичным. Платформа позволяет пользователям загружать свои необработанные видеоматериалы и мгновенно предоставляет профессионально отредактированные видеоролики. Одной из самых популярных функций приложения является возможность пользователя редактировать свое видео, используя другое видео в качестве вдохновляющего видео. Пользователи могут повторно отправлять изменения с комментариями до тех пор, пока они не будут на 100 % удовлетворены своим проектом. Редактирование RAV.AI включает в себя саундтрек, визуальные эффекты, текстовую графику, переходы и темп видео. Пользователи могут загружать видео, аудио и файлы изображений отдельно, что открывает безграничные возможности для творчества. RAV.AI — это не только сервис редактирования, но и полноценная платформа автоматизации социальных сетей. Получив окончательное видео, пользователи могут напрямую поделиться им в любой социальной сети.

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Веб-сайт: rav.ai

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