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Rav

Rav

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Веб-сайт: rav.ai

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RAV.AI стремится произвести революцию в редактировании и публикации видео с помощью искусственного интеллекта. RAV.AI — это сервис редактирования видео на базе искусственного интеллекта, который использует передовые и профессиональные методы обработки аудио и видео, чтобы сделать ваше видео профессионально эстетичным. Платформа позволяет пользователям загружать свои необработанные видеоматериалы и мгновенно предоставляет профессионально отредактированные видеоролики. Одной из самых популярных функций приложения является возможность пользователя редактировать свое видео, используя другое видео в качестве вдохновляющего видео. Пользователи могут повторно отправлять изменения с комментариями до тех пор, пока они не будут на 100 % удовлетворены своим проектом. Редактирование RAV.AI включает в себя саундтрек, визуальные эффекты, текстовую графику, переходы и темп видео. Пользователи могут загружать видео, аудио и файлы изображений отдельно, что открывает безграничные возможности для творчества. RAV.AI — это не только сервис редактирования, но и полноценная платформа автоматизации социальных сетей. Получив окончательное видео, пользователи могут напрямую поделиться им в любой социальной сети.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: rav.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rav, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

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Vokal

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