iStory
studio.istorylive.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iStory в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: istorylive.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iStory, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Storywizard.ai
storywizard.ai
Chorus.ai
hello.chorus.ai
Wisecut
app.wisecut.video
Issuu
issuu.com
Online Giving
onlinegiving.org
Affinio Classic
platform.affinio.com
Affinio Express
express.affinio.com
Munch
app.getmunch.com
Inworld
studio.inworld.ai
Amazon Developer Console
developer.amazon.com
Iterable
app.iterable.com
DialogTech
secure.dialogtech.com