WebCatalog

Advocacy

Advocacy

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: advocacy.socialpubli.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Advocacy в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Who better than your employees and collaborators to talk about your brand? SocialPubli Advocacy is a corporate communication tool through which a company can invite its employees and partners to spread brand communications through their own social networks. The company can generate incentives to encourage these collaborations. It is a platform that connects brands and employees to improve both internal and external communication of the company, as well as to increase brand trust and enhance brand values. SocialPubli Advocacy was created in 2016, and currently has clients such as Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil, among others.

Категории:

Business
Employee Advocacy Software

Веб-сайт: advocacy.socialpubli.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Advocacy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Seenit

Seenit

seenit.io

Visibly

Visibly

visibly.io

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.