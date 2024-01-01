WebCatalog

Wiztrust

Wiztrust

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Веб-сайт: wiztrust.com

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The Communication Enablement Platform. Wiztrust is a multi-channel distribution platform, built to simplify internal and external communications. One tool to disseminate your content over any channel to any stakeholder. Wiztrust's cloud-based solution has become invaluable for companies in all industries such as Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC, BNP Paribas, Capgemini, Schneider Electric, and Deloitte.

Категории:

Business
Online Newsroom Software
PR Analytics Software
PR CRM Software

Веб-сайт: wiztrust.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wiztrust, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

MVPR

MVPR

mvpr.io

Commetric

Commetric

commetric.com

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