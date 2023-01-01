WebCatalog

Brandpad

Brandpad

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: brandpad.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Brandpad is the brand platform where design studios and brand owners standardize their brand deliveries. Everything from creation to sharing and usage in one, dedicated place in the cloud. Accessible for everyone involved, beautifully designed by you.

Категории:

Business
Employee Advocacy Software

Веб-сайт: brandpad.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brandpad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Seenit

Seenit

seenit.io

Visibly

Visibly

visibly.io

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

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