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Denim Social

Denim Social

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Веб-сайт: denimsocial.com

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Denim Social is a social media management software company that provides tools to empower marketers in regulated industries to manage organic social media content and paid social media advertising on one platform. Trusted by more than 250 institutions in banking, insurance, mortgage and wealth management, Denim Social enables brands to engage consumers on social media, deepen relationships with communities and close more deals while staying in compliance. Denim Social is the only ABA-endorsed social media management platform for banks and financial services firms.

Категории:

Business
Employee Advocacy Software

Веб-сайт: denimsocial.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Denim Social, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Seismic LiveSocial

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Paiger

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Seenit

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pleaseshare.co

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