PageUp Training

PageUp — это мощная платформа управления талантами с уникальными возможностями, позволяющая изменить процесс найма и взаимодействия для всех. Это основанная на опыте технология, о которой вы мечтали. В отличие от других поставщиков услуг по привлечению или управлению талантами SaaS, PageUp предлагает полный набор современных инструментов, которые помогают компаниям привлекать, вовлекать и удерживать высокопроизводительные команды и достигать измеримых результатов.

Веб-сайт: adminuat.dc2.pageuppeople.com

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