Благодаря онлайн-платежам, электронному магазину, возможностям управления контактами/CRM, полному набору средств для сбора средств, красивым электронным письмам и информационным бюллетеням, конструктору веб-сайтов и многому другому, MemberHub помогает некоммерческим и волонтерским организациям привлекать своих сторонников, собирать деньги с меньшими усилиями и получить экспертную помощь от начала до конца.

Веб-сайт: memberhub.com

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