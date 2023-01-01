Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.

Веб-сайт: decisely.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Decisely, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.