Универсальная платформа для набора иностранных студентов. Мы являемся платформой для набора студентов на основе SaaS. Предоставление учреждениям и агентам по подбору персонала возможности беспрепятственно находить друг друга и взаимодействовать друг с другом. Каждый раз подбирая подходящего студента подходящего курса.

Веб-сайт: adventus.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adventus.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.