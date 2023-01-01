Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Веб-сайт: abstrakt.ai

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