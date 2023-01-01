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Abstrakt

Abstrakt

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Веб-сайт: abstrakt.ai

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Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Веб-сайт: abstrakt.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Abstrakt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Hubspot

Hubspot

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

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CallRail

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Fireflies.ai

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CallTrackingMetrics

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