Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Система управления очередью «Скиплино». Обеспечьте чистоту зон ожидания и удовлетворенность клиентов за счет сокращения времени ожидания. Управляйте своими агентами с помощью показателей в реальном времени и знакомьтесь со своими клиентами с помощью форм и обратной связи.

Веб-сайт: skiplino.com

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