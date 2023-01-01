Team Insights

Познакомьтесь со своей командой. Повышайте вовлеченность сотрудников. Получите более глубокое представление о своей команде с помощью надежных показателей в реальном времени и ее эволюции с течением времени.

Веб-сайт: teaminsights.io

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