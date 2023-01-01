Каждая регистрация имеет значение. Миссия Pronto — помогать вузам набирать и удерживать студентов, объединяя и вовлекая их на протяжении всего пути — от поступления в университет до окончания учебы и далее. Pronto объединяет весь ваш кампус, предоставляя студентам беспрецедентный доступ к преподавателям, одноклассникам и службам поддержки учреждения прямо со своего мобильного устройства. Превратите свой кампус в сообщество уже сегодня с помощью Pronto.

Веб-сайт: pronto.io

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