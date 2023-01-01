WebCatalog
Virtual Piano

Virtual Piano

virtualpiano.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Virtual Piano в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Virtual Piano — это первая и самая любимая в мире онлайн-клавиатура для фортепиано, позволяющая мгновенно играть на фортепиано! В нее играют более 19 миллионов человек в год, и ею может бесплатно пользоваться кто угодно, где угодно и когда угодно. Создайте свою собственную необыкновенную музыку.

Веб-сайт: virtualpiano.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Virtual Piano, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Deezer

Deezer

deezer.com

Fizy

Fizy

fizy.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Flat

Flat

flat.io

Musescore

Musescore

musescore.com

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Smile.io

Smile.io

smile.io

now.gg

now.gg

now.gg

Insight Timer

Insight Timer

insighttimer.com

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Shopee Philippines

Shopee Philippines

shopee.ph

Manhunt

Manhunt

manhunt.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности