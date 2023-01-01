Virtual Piano — это первая и самая любимая в мире онлайн-клавиатура для фортепиано, позволяющая мгновенно играть на фортепиано! В нее играют более 19 миллионов человек в год, и ею может бесплатно пользоваться кто угодно, где угодно и когда угодно. Создайте свою собственную необыкновенную музыку.

Веб-сайт: virtualpiano.net

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