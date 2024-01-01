Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Публикация собирает публикации с платформ социальных сетей и отображает эти публикации на заранее разработанных экранах, веб-сайтах, рекламных экранах и в наружной рекламе. Публикация помогает компаниям наладить онлайн-коммуникацию с помощью хорошо продуманного, полностью настраиваемого экрана и функций курирования контента. Публикация превращает реальный контент о бизнесе во впечатляющий маркетинговый инструмент!

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