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Publing

Publing

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: publing.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Публикация собирает публикации с платформ социальных сетей и отображает эти публикации на заранее разработанных экранах, веб-сайтах, рекламных экранах и в наружной рекламе. Публикация помогает компаниям наладить онлайн-коммуникацию с помощью хорошо продуманного, полностью настраиваемого экрана и функций курирования контента. Публикация превращает реальный контент о бизнесе во впечатляющий маркетинговый инструмент!

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: publing.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Publing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

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