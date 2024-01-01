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EmbedStories

EmbedStories

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: embedsocial.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, которая помогает брендам повышать вовлеченность, укреплять доверие и продавать больше с помощью своих клиентов. EmbedSocial делает это, предоставляя официальную интеграцию API со всеми основными сетями социальных сетей и создавая службы, которые синхронизируют пользовательский контент клиентов EmbedSocial с их веб-сайтами. Типы контента, который собирает EmbedSocial, включают фотографии клиентов, обзоры, истории или целые публикации, опубликованные в социальных сетях или с помощью наших собственных инструментов.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: embedsocial.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EmbedStories, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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