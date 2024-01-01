EmbedStories

EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, которая помогает брендам повышать вовлеченность, укреплять доверие и продавать больше с помощью своих клиентов. EmbedSocial делает это, предоставляя официальную интеграцию API со всеми основными сетями социальных сетей и создавая службы, которые синхронизируют пользовательский контент клиентов EmbedSocial с их веб-сайтами. Типы контента, который собирает EmbedSocial, включают фотографии клиентов, обзоры, истории или целые публикации, опубликованные в социальных сетях или с помощью наших собственных инструментов.

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Веб-сайт: embedsocial.com

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