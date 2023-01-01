Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболее быстрорастущими брендами мира, поддерживая стратегии роста пользовательского контента. Платформа обеспечивает рост под руководством клиентов с помощью инструментов для измерения ценности пользовательского контента, организации и автоматизации взаимодействия с клиентами, а также создания вознаграждений для клиентов, которые создают ценный пользовательский контент. Благодаря прямой связи с клиентами и поклонниками в социальных сетях — крупнейшей заинтересованной аудиторией в истории — LoudCrowd — это социальная CRM, где вы можете организовывать социальные теги, создавать тщательно подобранную библиотеку контента и сегментировать программы роста пользовательского контента. Независимо от того, сосредоточены ли они на распространении движения, повышении лояльности клиентов или расширении базы поклонников, для любой организации существует стратегия UGC!

Веб-сайт: loudcrowd.com

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