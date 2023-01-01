TrueBees — первый детектор дипфейков, способный обнаруживать созданные искусственным интеллектом портреты, опубликованные в социальных сетях, и предотвращать их распространение в сети. Быстро и легко проверьте достоверность изображения. Делитесь только теми фотографиями, которым можно на 100% доверять. Помогите бороться с дипфейками и дезинформацией.

Веб-сайт: truebees.eu

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