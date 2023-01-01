WebCatalog
truebees

truebees

truebees.eu

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для truebees в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

TrueBees — первый детектор дипфейков, способный обнаруживать созданные искусственным интеллектом портреты, опубликованные в социальных сетях, и предотвращать их распространение в сети. Быстро и легко проверьте достоверность изображения. Делитесь только теми фотографиями, которым можно на 100% доверять. Помогите бороться с дипфейками и дезинформацией.

Веб-сайт: truebees.eu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением truebees, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BetterPic

BetterPic

betterpic.io

Sumophoto

Sumophoto

sumo.app

promptoMANIA

promptoMANIA

promptomania.com

Tryiton

Tryiton

tryitonai.com

Marmof

Marmof

marmof.com

9GAG

9GAG

9gag.com

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

qlip

qlip

qlip.ai

PromptDen

PromptDen

promptden.com

StockAI

StockAI

stockai.com

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

Qakaa

Qakaa

qakaa.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности