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Roster

Roster

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getroster.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы

Веб-сайт: getroster.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Roster, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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