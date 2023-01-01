Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы

Веб-сайт: getroster.com

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