Launchpad6 предоставляет облачные веб-приложения, которые мгновенно создают фирменные онлайн-видеорешения, отвечающие вашим требованиям к видео. Используйте возможности видео так, как вы даже не могли себе представить. Привлекайте клиентов и формируйте различное поведение пользователей с помощью уникальных возможностей видеоприложений Launchpad6. С Launchpad6 ваш бизнес выделится из толпы. Рекламные агентства, медиа-компании и бренды используют возможности платформы для повышения узнаваемости бренда, увеличения трафика и вовлечения своих клиентов в интерактивный фирменный опыт. Крупные и малые корпорации используют Launchpad6 для внутренней коммуникации, монетизации активов и обучения своей аудитории. Все это возможно с помощью Launchpad6.

Категории :

Веб-сайт: launchpad6.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Launchpad6, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.