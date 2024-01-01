Fond — это глобальная SaaS-платформа, которая плавно объединяет процессы вознаграждения и признания сотрудников в одно простое в использовании решение. С помощью Fond сотрудники и менеджеры могут узнавать друг друга, получать вознаграждения, получать доступ к эксклюзивным корпоративным скидкам и оценивать успех, поэтому отделы кадров тратят меньше времени на управление программами и больше времени на достижение результатов.

Веб-сайт: fond.co

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