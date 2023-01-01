Ledgy — это самый быстрый и простой способ управления капиталом и долями для международных команд. Мы помогаем высшему руководству, финансовым и кадровым службам привлекать сотрудников и инвесторов по мере их масштабирования.

Веб-сайт: ledgy.com

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