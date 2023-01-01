Программное обеспечение для управления эффективностью для современных лидеров. Собирайте отзывы и выявляйте сильные стороны сотрудников и области, требующие улучшения. Обеспечьте рост своей команды. Превратите менеджмент в коучинг.

Веб-сайт: effy.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Effy.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.