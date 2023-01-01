Встречайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack и ChatGPT. Разговаривать с вашими клиентами должно быть легко. Общайтесь с ними с помощью инструментов совместной работы, которые вы уже используете: Teams и Slack. Создавайте чат-ботов на базе ChatGPT, обученных на данных вашего веб-сайта. Легко передавайте чаты между ChatGPT и агентами-людьми.

Веб-сайт: socialintents.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Social Intents, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.