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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов.
Наше решение можно использовать в самых разных случаях.
Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами:
* Клиенты с включенным резервным копированием Live Chat теперь могут получать уведомления о входящих запросах Live Chat через приложение и даже могут общаться с пользователями непосредственно из приложения.
* Все функции живого чата, присутствующие в нашем облачном решении, можно использовать в приложении, включая возможность передачи чатов между отделами, а также создание/вставку быстрых ответов для повышения простоты использования.
* Клиенты могут получать уведомления о любых потенциальных клиентах, созданных их ботом, что гарантирует быстрое реагирование на них.
* Стенограммы чатов по всем каналам обмена сообщениями можно просмотреть там, где они связаны; включая чаты на веб-сайте, чаты WhatsApp и чаты Messenger.
Реактивные и проактивные функции для увеличения количества запросов, чатов и конверсий.
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