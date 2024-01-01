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konversable

konversable

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Веб-сайт: konversable.com

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Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным копированием Live Chat теперь могут получать уведомления о входящих запросах Live Chat через приложение и даже могут общаться с пользователями непосредственно из приложения. * Все функции живого чата, присутствующие в нашем облачном решении, можно использовать в приложении, включая возможность передачи чатов между отделами, а также создание/вставку быстрых ответов для повышения простоты использования. * Клиенты могут получать уведомления о любых потенциальных клиентах, созданных их ботом, что гарантирует быстрое реагирование на них. * Стенограммы чатов по всем каналам обмена сообщениями можно просмотреть там, где они связаны; включая чаты на веб-сайте, чаты WhatsApp и чаты Messenger. Реактивные и проактивные функции для увеличения количества запросов, чатов и конверсий.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: konversable.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением konversable, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Nightbot

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typedesk

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