Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мессенджер Fleep обеспечивает общение внутри и между организациями — будь то командные чаты, общение по проекту или разговоры один на один.

Веб-сайт: fleep.io

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