Создавайте раскадровки, которые понравятся вашим клиентам, в 10 раз быстрее. Boords — это универсальное решение для раскадровки, позволяющее быстро создавать, управлять и совместно работать над профессионально выглядящими проектами, которые гарантированно порадуют клиентов.

Веб-сайт: boords.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boords, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.