Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

typedesk — это приложение для готовых ответов, используемое суперпродуктивными людьми. typedesk работает с электронной почтой, системы продажи билетов, чаты, социальные сети и многое другое!

Веб-сайт: typedesk.com

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