WebCatalog
Dreeven

Dreeven

dreeven.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dreeven в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Dreeven — это программное обеспечение для совместного управления проектами. Создан для повышения стандартов строительной отрасли. Упростите свой рабочий процесс. Управляйте своей командой.

Веб-сайт: dreeven.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dreeven, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cerebro

Cerebro

cerebrohq.com

eSUB

eSUB

esub.com

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

123RF

123RF

123rf.com

e-Builder

e-Builder

e-builder.net

Verto Cloud

Verto Cloud

vertocloud.co.uk

JobTread

JobTread

jobtread.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

TeamWave

TeamWave

teamwave.com

Quire

Quire

quire.io

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow

jetpackworkflow.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности