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Quire

Quire

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: quire.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Лучшее программное обеспечение для совместного управления проектами, позволяющее разбивать цели в иерархические списки.

Веб-сайт: quire.io

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