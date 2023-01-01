Socratic — первый интеллектуальный инструмент управления проектами и планирования. Наши данные помогают командам работать проще, быстрее и лучше — и все это без ручного ввода данных.

Веб-сайт: socraticworks.com

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