Выявляйте клиентские риски раньше. Масштабируйте клиентов быстрее. Kaizan использует анализ разговоров, чтобы подчеркнуть состояние здоровья клиентов и способы увеличения доходов.

Веб-сайт: kaizan.ai

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