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HacknPlan

HacknPlan

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hacknplan.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Где управление проектами встречается с игровым дизайном. Мы объединяем документацию по игровому дизайну и управление проектами в уникальном SaaS-инструменте для создания игр, который обеспечивает семантический способ организации, планирования и отслеживания хода вашей игры.

Веб-сайт: hacknplan.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HacknPlan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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