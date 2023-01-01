Binary Management

Инструмент управления проектами для дизайнеров интерьера. BM, ориентированный на индустрию дизайна интерьера, представляет собой передовой инструмент управления проектами, объединяющий 4 фундаментальных компонента: планирование, калькуляция, отслеживание и отчетность.

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