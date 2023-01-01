Диаграммы Ганта стали простыми, быстрыми и легкими. Когда планирование проектов в электронных таблицах — это хаос, а модное программное обеспечение для управления проектами бесполезно — попробуйте Tom’s Planner.

Веб-сайт: tomsplanner.com

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