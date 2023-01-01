Простой в использовании облачный инструмент управления проектами/программами на базе SaaS для управления задачами, планирования спроса, построения диаграмм Ганта и составления отчетов.

Веб-сайт: viewpath.com

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