Pomotodo — приложение для тайм-менеджмента, созданное для создателей. Он основан на технике Помидора и теории GTD. Сосредоточьтесь на работе и успевайте больше с Pomotodo.

Веб-сайт: pomotodo.com

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