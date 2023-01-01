Благодаря платформе управления работой TeamGrid ваша команда сможет сосредоточиться на своих целях, проектах и ​​задачах — независимо от того, когда и где они работают.

Веб-сайт: teamgridapp.com

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