Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.

Веб-сайт: bordio.com

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