WebCatalog
Plaky

Plaky

plaky.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Plaky в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бесплатное программное обеспечение для управления задачами без каких-либо ограничений. Управляйте проектами и задачами, сотрудничайте с коллегами и получайте отчеты о состоянии одним щелчком мыши.

Веб-сайт: plaky.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Plaky, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cirkus

Cirkus


Taskworld

Taskworld

taskworld.com

Ivy

Ivy


Bordio

Bordio

bordio.com

Hive

Hive

hive.com

AlchemyWorks

AlchemyWorks

alchemyworks.com

My Hours

My Hours

myhours.com

Nutcache

Nutcache

nutcache.com

nTask

nTask

ntaskmanager.com

Bugcutter

Bugcutter

bugcutter.com

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Traxit

Traxit

traxit.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности