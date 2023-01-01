Просматривайте лучшие сайты по поиску работы в одном приложении и сохраняйте вакансии одним касанием. Сохраняйте и отслеживайте все свои задания на доске Huntr. Перемещайте задания по этапам и знайте, где вы находитесь с каждой возможностью. Следите за важными датами, такими как собеседования, сроки и срочные задачи. Добавляйте задачи и заметки, связанные с поиском работы. Визуализируйте свои рабочие места на карте. Браузер для поиска работы: Huntr позволяет вам выбирать ваши любимые сайты по поиску работы и просматривать их все в одном приложении с помощью одного поиска. Найдите понравившуюся вакансию и сохраните ее на доске Huntr одним касанием. Мощный инструмент отслеживания работы: Отслеживайте все, что вам нужно знать о ваших возможностях трудоустройства. Добавляйте задачи, заметки и важные события, такие как собеседования, сроки и предложения. Сохраните URL-адрес публикации, должность, зарплату, местоположение, компанию и многое другое.

Веб-сайт: huntr.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Huntr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.