WebCatalog
AI Careers

AI Careers

aicareers.io

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Изучите AI Careers, ведущую доску вакансий для специалистов в области ИИ. Просматривайте лучшие вакансии в сфере ИИ, общайтесь с ведущими работодателями отрасли и развивайте свою карьеру в развивающейся области искусственного интеллекта.

Веб-сайт: aicareers.io

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